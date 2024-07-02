Румыния — Нидерланды: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов 2:0 за 5.40.

«Румыния и Нидерланды встретятся в 1/8 финала Евро-2024. Не вижу тут причин, по которым румыны сумеют справиться с голландцами. Уровень соперников слишком разный.

Да, Нидерланды особо ничем не удивили в групповом раунде. Ожидалось, что команда будет бороться с Францией на равных за вторую строчку. Итог для команды Кумана – третья позиция. Всё решилось у них в последнем туре, когда «летучий голландец» выдал один из самых ярких матчей группового этапа, в котором, несмотря на несколько голов, проиграл 2:3 Австрии. До этого были невзрачные игры с Польшей (2:1) и с Францией (0:0).

Румыния же порадовала всех фанатов футбола. В группе команда стартовала с разгромной виктории над Украиной (3:0). Да, там сами украинцы себе обеспечили неудачу. Но румыны грамотно пользовались своими возможностями. Потом последовали уже более закономерные потери очков у «жёлтых» — 0:2 от Бельгии и 1:1 со Словакией. Но ничья в последнем туре принесла коллективу первую строчку на финише, что не может не радовать.

Да, Румыния показала хорошие результаты. Они на двоих с Грузией многих удивили, показали, что готовы бороться. Но всё же в победу команды я тут не верю. Такого же разгромного поражения «жёлтых», как было у Грузии с Испанией, я не жду. Но всё равно Нидерланды способны переиграть тут соперника. Это плей-офф – голландцы будут настроены совершенно по-другому, нежели в групповом этапе.

Ставлю на победу Нидерландов со счётом 2:0», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».