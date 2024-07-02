Румыния — Нидерланды: прогноз Романа Гутцайта на игру Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: обе забьют за 2.18.

«На мой взгляд, это одна из самых равных пар на стадии 1/8 финала чемпионата Европы. Румыны сенсационно выиграли свою группу, победив в 1-м туре сборную Украины со счётом 3:0. Румыны уступили только Бельгии. Ну, это, наверное, неудивительно. Потому что бельгийцы после поражения в стартовый день уже были обязаны обыгрывать команду Румынии. И в целом мне румыны показались очень организованным коллективом, который знает, что такое хорошая оборона и острые контратаки.

Голландцы пропускали на этом турнире много. У команды Румынии точно будут шансы в атаке. Что же касается самой команды Рональда Кумана, то, конечно, болезненное поражение она потерпела в последнем туре группового этапа от Австрии. Она была прямо переиграна. И мы увидели, что в Голландии каких-то особых вариантов ведения игры атакующей особо-то и нет. Голландцы на групповом этапе отдавали мяч французам и практически им не владели. Так что здесь у меня есть ощущение, что сборная Нидерландов встретит очень серьёзное сопротивление. И воодушёвленные первым местом в группе румыны могут их так серьёзненько потрепать. Но у Голландии есть Симонс, есть Мемфис Депай, который прекрасно исполняет штрафные. И есть, конечно же, Ваут Вегорст, который выходит на замену и даёт результат. Поэтому думаю, что в этом матче обе забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».