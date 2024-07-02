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Румыния — Нидерланды: прогноз Тимура Журавеля на матч 1/8 финала Евро-2024

Румыния — Нидерланды: прогноз Тимура Журавеля на матч 1/8 финала Евро-2024
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: гол игрока, вышедшего на замену, за 2.60.

«Я бы оттолкнулся от очень прозрачного намёка Рональда Кумана, тренера голландцев, про нападающего Вегорста, который выходит исключительно на замену и забивает. Тренер сказал до турнира, и сказал ему лично: «Ты будешь нашим Сульшером, не надейся на место в старте. Ты выходишь на 20 минут, это твоё время, используй его».

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я вижу, что эта игра пойдёт тяжело для обеих команд, будут упираться, не будет много моментов, не будет много голов. И, возможно, именно в финальную 20-минутку, когда придёт время Вегорста, всё и решится.

Именно поэтому я хочу вам посоветовать боевой прогноз на то, что в этой встрече забьёт футболист, вышедший на замену. Раз я завёл речь о Вегорсте, то, скорее всего, это будет он, но это необязательно», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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