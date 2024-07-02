Румыния — Нидерланды: прогноз Эдуарда Мора на матч 1/8 финала Евро-2024 2 июля

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.38.

«Конечно же, фаворит в этом матче сборная Нидерландов, хотя у неё есть довольно-таки много проблем, особенно в средней линии не всё у неё хорошо. И пока сборная не играет в тот футбол, который может претендовать на что-то очень высокое, например, выход в финал.

Ну а сборная Румынии, я думаю, уже добилась максимума, вышла в плей-офф, она будет пытаться навязать борьбу сборной Нидерландов. Но класс футболистов ниже у сборной Румынии, чем у сборной Нидерландов.

Тем не менее я думаю, что Нидерланды в этом матче победят довольно-таки уверенно. Поэтому мой прогноз – победа сборной Нидерландов с форой (-1,5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».