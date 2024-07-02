Румыния — Нидерланды: ставка Эльвина Керимова на игру плей-офф Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов и ТБ 1.5 за 1.76.

«Румыния и Нидерланды сойдутся в рамках 1/8 финала Евро-2024 2 июля. Румыны неожиданно вышли из группы и, в общем, играли достойно. Одержали они разгромную победу в группе над Украиной, проиграли Бельгии, но в целом смотрелись достойно, хотя проиграли по делу, пожалуй. Исход там был заслуженный. Ну и ожидаемо сыграли вничью со Словакией. Этот результат устроил и Румынию, и Словакию. В первом тайме матча обе команды создавали моменты. Словаки, пожалуй, были чуть инициативней. Во втором уже тайме, естественно, и те и другие держали в уме ничейный исход и меньше рисковали. Ударов они мало наносили, но чуть острее была Словакия. Итог – четыре очка, и Румыния вышла.

Да, Румынию хвалят, и заслуженно хвалят. Но я бы не стал переоценивать эту сборную. У неё всё-таки есть потолок. Это добротная, неплохая команда, которая вот в таких обстоятельствах вышла из группы, сделав себе разницу хорошую в 1-м туре. Во многом благодаря разгромной победе румыны вышли и, конечно, в матче с Украиной, мне кажется, где-то повезло, и дальние удары залетели, и Лунин привозил. Так что ну всё могло, в общем, сложиться и иначе.

Сборная Нидерландов, естественно, фаворит этой пары. Голландцы вышли из группы, сыграли вничью с Францией, обыграли сборную Польши, забив гол в концовке. Собственно, это единственная победа сборной на этом турнире. Но австрийцам голландцы проиграли, и, пожалуй, даже проиграли по делу. Хотя там была открытая игра, в которой больше преуспели в итоге австрийцы.

Сборная Нидерландов обладает хорошим составом, но она уязвима по игре. Мы видим её проблемные стороны, мы видим, что она допускает контратаки, что она, в общем, могла бы, наверное, интереснее смотреться и сама в атаке. Несмотря на те проблемы, которые есть у голландской сборной, которые могут быть в разных сценариях, я думаю, что она своё возьмет. Подопечные Кумана сильнее сборной Румынии и по составу, и по качеству игры. В позиционных атаках голландцы в состоянии моменты создавать.

Я думаю, что Румыния сыграет в автобус. Голландия будет вынуждена вскрывать его, и она его вскроет. Возьму, пожалуй, самый очевидный прогноз на этот матч — комбинированную ставку победа Нидерландов и общий тотал голов больше 1.5 с коэффициентом 1.76», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».