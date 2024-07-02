Румыния — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на игру Евро-2024 в Мюнхене

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-1.5) за 2.22.

«Румыния и Нидерланды встретятся в 1/8 финала Евро-2024. Румыны – тёмная лошадка этого ЧЕ. Возможно, доставят они проблемы голландцам, которые провели не лучший групповой этап.

В группе не всё складывалось удачно для Нидерландов. Многие ждали более результативного футбола от «оранжевых», ждали уверенных побед. Но на деле – только 2:1 с Польшей в 1-м туре, и то там поляки давили до последнего. После этого последовала «беззубая» ничья с Францией и поражение от Австрии (2:3). Уже видны определённые проблемы команды Кумана – тяжело ей созидать, и в атаке не хватает ресурсов, чтобы превращать моменты в голы.

Румыния же всех удивила на этом Евро. В первом же туре команда победила Украину. Причём не просто победила, а наказала за ошибки, была намного активнее – итог 3:0. Но затем уже тяжелее пришлось «жёлтым» — 0:2 от Бельгии и 1:1 со Словакией. Ничья в последнем туре и позволила румынам попасть в плей-офф.

Да, совсем списывать со счетов Румынию тут не стоит. Команда показала, что готова бороться за победы, что у неё есть качественные исполнители. Но всё же класс голландцев намного выше. Даже если тут на поле выйдет часть резервистов, шансы на успех у «оранжевых» не так сильно упадут.

Сердцем хотелось бы, чтобы Румыния добыла викторию. Но разум говорит о победе Нидерландов. Ставлю на нее с форой (-1.5) мяча с котировкой 2.25», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».