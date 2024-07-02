ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Румыния — Нидерланды: ставка Игоря Семшова на встречу 1/8 финала Евро-2024

Румыния — Нидерланды: ставка Игоря Семшова на встречу 1/8 финала Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов в овертайме за 11.00.

«Румыны громко начали этот чемпионат Европы, крупно обыграв украинцев 3:0. Затем было поражение от Бельгии 0:2 и ничья со Словакией 1:1, в матче, где обе команды устраивал именно ничейный исход. И после того как Рэзван Марин с пенальти сделал счёт равным, команды мало рисковали. Таким образом, подопечные Эдуарда Йордэнеску решили свою первую задачу. Сейчас у них есть шанс сотворить нечто большее.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Нидерландов, скорее, плохо провела групповой этап, ведь после победы над Польшей были ничья с Францией и поражение от Австрии 2:3, в матче, где команда Рональда Кумана ни разу не вела в счёте. И голы Коди Гакпо и Мемфиса Депая не помогли наиграть даже на ничью.

Сейчас у Нидерландов есть шанс одной игрой закрыть вопрос об успешности или провале.

И сборная Нидерландов одержит победу, но не в основное время», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Румыния — Нидерланды. Куману и Депаю чертовски везёт
Румыния — Нидерланды. Куману и Депаю чертовски везёт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android