Румыния — Нидерланды: прогноз Артёма Шмелькова на игру плей-офф Евро-2024 2 июля

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.03.

«Победа Румынии в группе — это, конечно, кинокомедия. Напомню, победу, обеспечившую всё это благолепие румынам, они добыли в стартовом туре. Тогда им достались растерянные и разрозненные украинцы. А Румыния в том матче реализовала три момента из четырёх. Ну хорошо, из пяти с натяжкой. Попутно с победой пришла и «жирная» разница мячей, которая и выбросила команду на первое место в группе, где все четыре команды набрали по четыре очка. Во 2-м туре румыны абсолютно по делу устроились на 0:2 с Бельгией, а в заключительном туре технично скатали всех устраивавшую ничью со словаками 1:1. Её на манер знаменитой «скандинавской ничьей» между Данией и Швецией на Евро-2004 прозвали «карпатской».

Нидерланды не прибавили по ходу группового раунда. Команда Рональда Кумана остаётся перспективной, имеет в обойме яркие личности, но до чётко действующего механизма типа немецкой или испанской сборки «оранжевым» пока далеко. Если не начать выжимать максимум прямо сейчас, то потом может и не наступить. После волевой победы над, прямо скажем, несильной сборной Польши и откровенной ваты, что скатали голландцы на пару с французами во 2-м туре, «Оранье» попали под дерзкую и никого не боящуюся Австрию. Обжёгшись раз и угодив на третье место, голландцы больше не могут позволить себе осечек.

Предлагаю рассмотреть для ставки вариант второй тайм больше первого. Исхожу из того, что румыны понимают своё положение относительно этих Нидерландов и станут играть строго, пока будут силы. Это, впрочем, не исключает возможность лихой и результативной румынской атаки. А голландцы не будут рвать с места в карьер, постараются добавлять по ходу. Не стоит забывать, что в обойме Кумана всегда есть вариант второго тайма в лице каланчи-нападающего Ваута Вегорста. Его выход на замену сработал на ЧМ-2022 с Аргентиной. Помог Вегорст и здесь, на Евро, забив победный Польше. Он не обязательно отметится голом, но выйдет по ходу и поможет реализовать после перерыва больше, чем до», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».