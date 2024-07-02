Румыния — Нидерланды: прогноз Семёна Зигаева на встречу Евро-2024 в Мюнхене

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов и ТБ 2.5 за 2.18.

«Румыния — одно из открытий этого Евро, команде прочили последнее место в группе, но вместо этого они смогли добраться до первой строчки в таблице. Да, это была та самая группа, где по четыре очка набрали сразу четыре команды, но крутости сборной это не отменяет.

Ключевой стала игра 1-го тура, тогда банда Йордэнеску разгромила Украину со счётом 3:0, разница мячей стала ключевой в распределении мест в этом квартете. Во 2-м туре было поражение от Бельгии — 0:2, в 3-м туре уже было достаточно просто не проиграть Словакии. Румыны пропустили первыми, но ещё до перерыва смогли отыграться — Рэзван Марин забил с пенальти. До конца матча счёт уже не менялся, Румыния выходит в плей-офф с первой строчки.

Нидерланды попали в группу с Польшей, Францией и Австрией. В 1-м туре удалось обыграть поляков, решающий гол в самой концовке на свой счёт записал Вегорст. Нулевая ничья с Францией говорила нам лишь об одном: голландцы уже точно окажутся в 1/8, вопрос, с какого места. Встреча с австрийцами получилась самой сложной в группе, совладать с нападением соперника не получилось, как итог — поражение 2:3 и лишь третье место. Несмотря на то что Румыния в своей группе стала первой, а Нидерланды квалифицировались с третьей позиции, именно «оранжевые» — фавориты в этой встрече. Мне кажется, что голландцы смогут победить в основное время, нападение у них сильное, да и общий уровень команды выше. Ставка: победа Нидерландов + общий тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».