Австрия — Турция: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала чемпионата Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: 1:1 за 5.20.

«Австрия и Турция проведут один из самых интересных матчей 1/8 финала Евро. Ожидается равная борьба, много голов, тактических решений.

После группового раунда Евро-2024 многие начали записывать австрийцев в претенденты даже на полуфинал. Я, на самом деле, ещё до турнира говорил, что это очень сильная команда. В ней собраны игроки разных топовых клубов Европы. И, собственно, в групповом раунде они себя показали. Сначала в равном матче сборная с минимальным счётом проиграла Франции (0:1). После этого были уже победы, в которых Австрия забивала по три мяча – 3:1 с Польшей и 3:2 с Нидерландами.

Турция тоже в грязь лицом не ударила. Команда довольно неплохо провела групповой раунд, уступив только Португалии – 0:3. Да, там неудача была безальтернативной, турки выбрали неправильную тактику на матч, за что были наказаны. Но вот в других играх команда Монтеллы выигрывала – 3:1 с Грузией и 2:1 с Чехией. Коллектив сумел занять второе место в группе, уступив португальцам только по дополнительным параметрам.

Да, если смотреть на качество игр соперников, то Австрия выглядела более уверенно, навязывала борьбу топовым командам. Но сейчас ей будет противостоять равная Турция. Так что лёгкой победы команды Рангника я тут не предвижу. Учитывая уровень исполнителей у турок, жду от них хотя бы одного гола, на что австрийцы тоже ответят. Разбираться они в итоге будут за пределами 90 минут. Моя ставка тут – счёт 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».