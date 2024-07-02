Австрия — Турция: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 2 июля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

«Австрия смогла добиться удивительных результатов. До начала группового этапа никто и предположить не мог, что команда Ральфа Рангника сможет выиграть тяжелейшую группу, в которой, помимо них, ещё Польша, Нидерланды и Франция. При этом началось всё с неудачи. Игра с Францией получилось сложной, результат — неутешительный — поражение 0:1. После этого австрийцы уже не ошибались. Уверенная, 3:1, победа над Польшей и 3:2 — над Нидерландами. При этом Австрия из раза в раз выходила вперёд, но «оранжевые» отыгрывались. Решающим стал гол Марселя Забитцера, случившийся на 80-й минуте.

Турция — главный поставщик весёлого футбола. В каждой их игр группового этапа тотал голов был больше 2.5. Сначала случилась победа над Грузией 3:1, после этого разгромное поражение 0:3 от Португалии, а завершили турки первый этап соревнования тяжелейшей победой 3:1 над Чехией. Этот результат позволил им занять вторую строчку в таблице и выйти в 1/8 финала турнира. Фаворита в этой игре назвать сложно, но точно можно говорить, что игра будет интересной и, скорее всего, результативной. Ставка: тотал больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».