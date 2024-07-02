ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Австрия — Турция: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 в Лейпциге

Австрия — Турция: ставка Игоря Семшова на игру Евро-2024 в Лейпциге
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: победа Турции за 4.60.

«Будем откровенны, сборная Австрии, которой руководит на Евро Ральф Рангник, уже сделала большой шаг вперёд, а именно выиграла группу, где играли сборные Франции, Нидерландов и Польши. И в 3-м туре австрийцы победили нидерландцев в самом пока интересном противостоянии на турнире. А на групповом этапе по своему лихо закрученному сюжету этому матчу точно не было равных. Австрийцы выиграли 3:2. При этом их грозные оппоненты ни разу не выходили вперёд. Мячи у них забили Романо Шмид и Марсель Забитцер.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Турции, которую тренирует Винченцо Монтелла, обыграла в заключительной встрече в группе сборную Чехии 2:1. Хакан Чалханоглу и Дженк Тосун помогли своими голами вырвать эту победу, что называется, на зубах.

Совсем недавно австрийцы сокрушили турок в товарищеской встрече со счётом 6:1. Это совсем не значит, что нас ждёт нечто подобное и сейчас. Более того, в Турции свои неудачи помнят хорошо и готовятся к мести и реваншу.

Сборная Турции одолеет Австрию и выйдет в следующий раунд плей-офф», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Австрия — Турция. Рангник и Монтелла покажут, что такое футбол
Австрия — Турция. Рангник и Монтелла покажут, что такое футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android