Австрия — Турция: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/8 финала чемпионата Европы

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: победа Австрии за 2.00.

«Австрийцы, на мой взгляд, фавориты, они выиграли очень сложную группу, может быть, самую сложную на этом Евро. Играли против французов, голландцев, сборной Польши. Обыграли австрийцы и голландцев, и поляков, да, проиграли французам, забили сами себе, но по игре мы видели, что базовые настройки Ральфа Рангника работают. Прессинг, контрпрессинг, интенсивная игра, агрессивная, качественная игра в быстрых переходах, удаётся создавать моменты на пространстве. Да, Австрия может быть уязвима при переходах из атаки в оборону, она моменты допускает, то есть нельзя сказать, что она играет идеально. Но в целом план Рангника работал, и австрийцы заслуженно вышли из группы. В открытой игре против голландцев смотрелись интересно и поляков по делу обыграли, очень уверенную победу одержали.

Что касается Турции, то мне кажется, что это самая проблемная команда плей-офф, может быть, даже самая слабая из тех, что вышли в 1/8 финала. Да, Турция набрала шесть очков, обыграла сборную Грузии, сборную Чехии. Но это победы с нюансами, сборную Грузии по моментам Турция не переиграла, мне кажется, справедливым был бы ничейный результат в том матче. Португалии Турция проиграла абсолютно по делу и без шансов, а Чехию сборная Турции не обыграла бы, если бы не раннее удаление у сборной Чехии Антонина Барака, даже в меньшинстве Чехия играла интереснее и лучше, чем Турция, создала моментов больше, чем Турция. Так что турки с огромным трудом вышли. Они испытывают большие проблемы, играя первым номером, тяжело вскрывают оборону, то есть в позиционных атаках проблема. При этом, когда турки с мячом получают контратаки на свои ворота, играют с высокой линией защиты, когда турки закрываются, позиционно защищаются они тоже плохо и моменты допускают.

Так что у турок серьёзные проблемы с тактической дисциплиной, с организацией. Команда вообще сырая, молодая, Монтелла недолго работает, и, честно говоря, именно по качеству игры большие вопросы есть. Да, уже программу-минимум выполнили, вышли из группы, игроки хорошие у сборной Турции, но именно в организации игры, в тактической дисциплине турки очень серьёзно Австрии уступают, и я думаю, что под австрийским прессингом они могут испытать большие сложности.

В марте эти команды встречались, это была товарищеская игра в Вене, и Австрия выиграла 6:1. Понятно, что Монтелла извлечёт выводы и подготовит команду, но тем не менее я думаю, что Австрия остаётся фаворитом пары. Может быть, не будет разгромной победы, но, скорее всего, Австрия выиграет и пройдёт дальше.

Я бы взял простую победу Австрии с коэффициентом 2.00», — приводит слова Керимова «РБ Спорт».