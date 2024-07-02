Австрия — Турция: прогноз Виктора Гусева на матч 1/8 финала Евро-2024 2 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: победа Австрии за 2.04.

«Австрийцы сенсационно финишировали первыми в группе с Францией и Нидерландами и получили в соперники по 1/8 финала Турцию, по очкам поделившую в своей четвёрке 1–2-е места с Португалией. Минимальное поражение от французов в результате единственного мяча, забитого в свои ворота, стало единственной потерей для Австрии, выигравшей после этого у Польши (3:1) и Нидерландов (3:2). Столь высокая результативность (заметим, что шесть мячей забивали разные футболисты) и воля к победе обеспечили место в числе сильнейших на турнире. А отличная организация игры заставила многих назвать Рангника лучшим тренером групповой стадии Евро.

На поле же сборную ведёт вперёд уже 12 лет играющий в её составе плеймейкер «Боруссии» Забитцер, красиво забивший решающий мяч в ворота голландцев. А уже то, что Рангник может придерживать в запасе для усиления игры такого эффективного атакующего полузащитника-дриблёра, как Баумгарнер, выступающего за «Лейпциг», говорит о достаточной глубине состава.

В игре, которая и пройдёт в теперь хорошо знакомом для этого футболиста городе, турки должны противопоставить сопернику талант своих юных игроков. Это команда по молодости была второй после Чехии, а теперь осталась самой молодой на турнире. Великолепный гол 19-летнего Арды Гюлера из «Реала» в ворота Грузии (3:1) — пока, вероятно, самый красивый на нынешнем Евро. Опасения вызывает безвольная игра Турции с Португалией (0:3). А также то, что после удаления у чехов уже на 20-й минуте она сначала пропустила и лишь потом, даже играя в большинстве против не самого мощного соперника, с трудом исправила положение (2:1). К тому же сравнявший счёт лидер команды Чалханоглу из итальянского «Интера» затем получил жёлтую карточку и теперь на игру в Лейпциге не выйдет.

Настораживают у команды Монтеллы и уже пять пропущенных мячей, хотя австрийцы, играющие без травмированного лидера обороны Алабы из «Реала», тоже не оставили свои ворота сухими ни в одном из матчей, получив четыре гола. Последний матч двух сборных, три месяца назад, был товарищеским и завершился победой Австрии — 6:1. Победа Австрии в основное время», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».