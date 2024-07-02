Австрия — Турция: прогноз Алексея Гасилина на встречу плей-офф чемпионата Европы

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: победа Австрии за 2.00.

«Австрия против Турции — очень интересная пара, но для меня достаточно очевидно, что австрийцы здесь должны быть фаворитами, они прошли «группу смерти». Неплохо сыграли с французами, хотя в 1-м туре уступили 1:0, но моментов у австрийцев было очень много. Для меня очень показательный был последний матч с голландцами, где Забитцер и компания смогли обыграть очень мощные Нидерланды. Австрия очень организованная и может играть как команда, плюс много игроков из Бундеслиги, и они и вместе играют, и играют против друг друга. Для меня Австрия – команда, которая должна проходить сборную Турции.

Турция обыграла в 1-м туре Грузию, было законное поражение 0:3 Португалии, а с чехами Турция очень мучилась. Да, повели, но пропустили в меньшинстве и смогли забить только в самой концовке. На сборную Турции я не рассчитываю, для меня это команда, которая очень плохо играет в обороне.

Поэтому всё очевидно, берите победу Австрии», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».