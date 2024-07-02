Австрия — Турция: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Европы — 2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия — Турция.

Ставка: победа Австрии за 2.00.

«Австрия и Турция сразятся в 1/8 финала Евро-2024. Интересная игра, шансы соперников на успех примерно равны. Но, как по мне, австрийцы сильнее своего противника.

Австрия мне понравилась в групповом раунде чемпионата Европы. Единственное поражение было от Франции. И то французы не так уж уверенно выиграли – австрийцы не давали им много свободы и сами моменты имели. Затем последовала закономерная победа над Польшей (3:1).

В 3-м туре решалось, кто выйдет из группы напрямую, а кто – с третьей строчки. И в этом вопросе казалось, что у команды Рангника меньше всех шансов. Однако они с Нидерландами устроили яркий матч с большим количеством голов – 3:2, победа Австрии. Команда в итоге финишировала первой в квартете.

У Турции тоже было всего одно поражение в групповом раунде. Однако там всё было безальтернативно – 0:3 от Португалии. Да, сборная решила сыграть смело против такого сильного соперника, пыталась его прессинговать. Однако в обороне турки всё ещё слабы, за что и получили три мяча, а сами ответить не смогли.

А вот если рассматривать две другие победы – 3:1 с Грузией и 2:1 с Чехией, то я бы не сказал, что там легко выигрывали подопечные Монтеллы. В обеих встречах были отрезки, когда соперники владели инициативой, а Турция играла вторым номером. Да, команда всё равно выиграла, но, скорее, из-за индивидуальных качеств своих игроков.

Поэтому я не так уверен в успехе турок сейчас. Австрия в групповом раунде показала себя намного лучше, конкурировала на равных с сильнейшими командами Европы. У подопечных Рангника есть потенциал, в четвертьфинал или полуфинал они могут пройти, я считаю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».