Австрия — Турция: прогноз Артёма Шмелькова на матч чемпионата Европы в Лейпциге

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Австрия — Турция.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

«Австрия гордо примерила на себя статус тёмной лошадки, которая за время группового этапа превратилась в прекрасного единорога. Группа, казалось бы, неминуемой смерти: Франция с Нидерландами в одном комплекте. И в лучшем случае борьба за третье место с поляками. На деле австрийская команда, здорово подготовленная тактически Ральфом Рангником, начала зажигать с самого старта. И проиграла Франции только из-за недоразумения — гола в свои ворота. А сами вполне могли распечатать Меньяна.

Поляков в ключевом матче 2-го тура австрийцы разобрали на запчасти. Пусть до середины второго тайма держался ничейный счёт, голы Баумгартнера и Арнаутовича всё расставили по своим местам. Поляки стали первыми на Евро, кто потерял шансы на выход из группы, а австрийцы получили отличную прививку бесстрашия. И в заключительном матче группы они выдали настоящий концерт результативности против голландцев. А в качестве приза победителю забрали первое место в группе.

В соперниках у впечатляющей Австрии очень нестабильная – временами яркая в атаке, временами провальная сзади – сборная Турции. Во многом в силу обстоятельств турки заняли второе место в своей четвёрке: без вариантов отлетели от Португалии, но обыграли дебютантов грузин и одолели чехов, которые полтора тайма играли в меньшинстве. Но кажется, дальнейшие подвиги будут перебором для такой разбитной команды. Могут блеснуть мастерством умница Хакан Чалханоглу и технарь Арда Гюлер, но этого не хватит, чтобы штурмовать вершины, которые покорились на Евро-2008 (полуфинал) и на ЧЕ-2000 (1/4 финала).

Австрийцы – на секундочку – стали второй по результативности сборной группового этапа нынешнего Евро после немцев (Германия – 8 голов, Австрия — 6). При этом бригада под предводительством Рангника пропустила от каждого из соперников. Так что со всеми основаниями жду редкого на текущей стадии турнира результативного матча. Причем, советую рискнуть и взять «верх» от трёх. Ну а если хотите понадёжнее, то тогда по классике берите от 2.5», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».