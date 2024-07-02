Австрия — Турция: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 2 июля

2 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Австрия — Турция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами красно-белых: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.00. Успех турок оценён в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Смотреть матч Евро-2024 Австрия — Турция можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Австрия — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.19. Гол турок доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Ральф Рангник продолжает оказывать на развитие австрийского футбола бесподобное влияние. Его подопечные вышли в плей-офф с первого места из сложной группы. Они досадно уступили Франции (0:1), а затем очень красиво победили Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2).

Со сборной Турции история очень похожая. Она положительно изменилась после того, как Винченцо Монтелла был назначен на должность главного тренера. Благодаря его стараниям «лунные звёзды» впервые с 2008 года вышли в плей-офф чемпионатов Европы.

На групповом этапе Евро-2024 подопечные Монтеллы победили Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также уступили с разгромным счётом Португалии (0:3). Правда, нельзя не отметить, что у грузин были шансы сравнять счёт, чехи провели бо́льшую часть встречи и забили в меньшинстве, а «команда избранных» реализовала только половину своих моментов.