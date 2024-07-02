Румыния — Нидерланды: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 2 июля

2 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Румыния — Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «оранжевых»: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.45. Успех румын оценён в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Смотреть матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Румыния — Нидерланды не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют румыны, сыграет коэффициент 2.02. Гол нидерландцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Выход в плей-офф — это большое событие для Румынии. Она сенсационно разгромила Украину (3:0), не без шансов уступила Бельгии (0:2) и сыграла вничью со Словакией (1:1).

Что касается последней встречи, обе сборные устраивала ничья, и рисковать ради, по сути, бесполезной победы не стали ни те, ни другие. Теперь ставки совсем другие. Хватит ли «трёхцветным» ресурсов для того, чтобы хотя бы не разгромно проиграть Нидерландам?

У сборной Нидерландов в составе гораздо больше футболистов мирового уровня, чем у Румынии. У неё есть целая россыпь молодых звёзд, которые способны в одиночку сделать результат. Особый талант у вундеркинда «ПСЖ» Хави Симонса, выступавшего в прошлом сезоне на правах аренды за «Лейпциг».

Запас прочности и возможностей у сборной Нидерландов определённо имеется. При Рональде Кумане она показывает далеко не самую выдающуюся и стабильную игру. Часто в зонах случаются провалы, допускаются ошибки, а временами отчётливо проглядываются пассивность и отсутствие тренерской мысли.