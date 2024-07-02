Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Румыния — Нидерланды

2 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Румыния — Нидерланды. Начало игры — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Выход в плей-офф — это большое событие для Румынии. Она сенсационно разгромила Украину (3:0), не без шансов уступила Бельгии (0:2) и сыграла вничью со Словакией (1:1).

Что касается последней встречи, обе сборные устраивала ничья, и рисковать ради, по сути, бесполезной победы не стали ни те ни другие. Теперь ставки совсем другие.

У сборной Нидерландов в составе гораздо больше футболистов мирового уровня, чем у Румынии. У неё есть целая россыпь молодых звёзд, которые способны в одиночку сделать результат. Запас прочности и возможностей у сборной Нидерландов определённо имеется. При Рональде Кумане она показывает далеко не самую выдающуюся и стабильную игру. Часто в зонах случаются провалы, допускаются ошибки, а временами отчётливо проглядываются пассивность и отсутствие тренерской мысли.

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