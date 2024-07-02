Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Копа Америка Бразилия — Колумбия

3 июля на стадионе «Левайс» в США состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 Бразилия — Колумбия, группа D. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Кто бы мог подумать, что сборная Бразилии, финалист прошлого розыгрыша Кубка Америки, перед заключительным туром нынешнего будет уступать лидеру своей группы два очка. Начали по нулям с Коста-Рикой, создав массу моментов, но не сумев их реализовать. Фортуна вернула долг во 2-м туре с Парагваем — победа со счётом 4:1, хотя перевес был не такой мощный.

Теперь же предстоит настоящая проверка на прочность. Будущий соперник — сборная Колумбии — обыграл и парагвайцев (2:1), и костариканцев (3:0). Причём атаковал ничуть не хуже, а оборонялся так же успешно. Любопытно, что колумбийцы таким образом добились 10-й победы кряду во всех турнирах. А не проигрывают они и вовсе с февраля 2022 года.

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