Австрия — Турция: приветственный фрибет 2222 рубля к матчу Евро-2024!

1 июля состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения. Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит 1000 рублей!

Ральф Рангник продолжает оказывать на развитие австрийского футбола бесподобное влияние. Его подопечные вышли в плей-офф с первого места из сложной группы. Они досадно уступили Франции (0:1), а затем очень красиво победили Польшу (3:1) и Нидерланды (3:2).

Со сборной Турции история очень похожая. Она положительно изменилась после того, как Винченцо Монтелла был назначен на должность главного тренера. Благодаря его стараниям «лунные звёзды» впервые с 2008 года вышли в плей-офф чемпионатов Европы.

На групповом этапе Евро-2024 подопечные Монтеллы победили Грузию (3:1) и Чехию (2:1), а также уступили с разгромным счётом Португалии (0:3). Правда, нельзя не отметить, что у грузин были шансы сравнять счёт, чехи провели бо́льшую часть встречи и забили в меньшинстве, а «команда избранных» реализовала только половину своих моментов.

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