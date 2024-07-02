Румыния — Нидерланды: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Румыния – Нидерланды в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Нидерландов и тотал больше 1.5 за 1.70.

«В Мюнхене команда Рональда Кумана сборная Нидерландов сыграет со сборной Румынии. Можно сказать, что голландцам повезло с соперником, а с другой стороны, румыны — команда вязкая, очень плотная, очень кусачая. И уже свою задачу выполнили румыны. Иордэнеску говорит, что некоторые, кто не верил в национальную сборную, должны извиниться сейчас перед футболистами, перед командой за то, что румыны свою задачу решили, да ещё и с первого места вышли из группы (по дополнительным показателям). Понятно, что за счёт победы над сборной Украины со счётом 3:0. Но могут ли румыны пройти дальше? Да, наверное, могут против такой Голландии.

Голландцы собрали полное комбо в группе: сыграли удачно в 1-м туре с поляками, потом сыграли вничью с французами и проиграли сборной Австрии. Если Голландия будет играть так, как играла в первом тайме против австрийцев, то, конечно, даже против Румынии ловить будет нечего. Кумана просят, чтобы он выпустил Вегорста в стартовом составе, а Депая оставил на скамейке, ну или Депая передвинул, выпустил Фримпонга. В общем, его просят, чтобы чуть подвигал игроков, но пока Куман идёт по рельсам, идёт по своему намеченному плану.

Ну и, конечно, Голландия сильнее Румынии. И если голландцы всё сделают правильно, они выйдут в четвертьфинал. Соперник для этого вполне подходящий. Коди Гакпо играет неплохо в атаке. Да, пусть из-под него там был гол забит австрийцами, но, повторюсь, если вся команда, включая ван Дейка, поаккуратнее, понадёжнее будет действовать в обороне, то в атаке есть кому реализовать.

Я думаю, румынам на такой короткой дистанции силёнок может просто не хватить. Поэтому мой прогноз – «победа сборной Голландии, а в матче будет забито минимум 2 мяча», то есть сами голландцы забьют минимум 2, за 1.7. Можно сыграть просто «индивидуальный тотал Голландии больше 1.5», но, я думаю, Румыния два гола точно Нидерландам не забьёт. Поэтому победа Нидерландов и тотал больше 1.5 за хороший коэффициент», — приводит слова Генича «РБ Спорт».