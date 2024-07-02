Румыния — Нидерланды: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Румыния – Нидерланды.

Ставка: обе забьют за 2.15.

«Румыния – одна из сборных, которая прошла групповой этап значительно лучше ожиданий. На старте турнира команда Йордэнеску разгромила Украину, дальше ожидаемо уступила Бельгии, а затем скатала со Словакией ничью, которая устраивала обе сборные.

Путь Нидерландов к плей-офф получился неоднозначным – после победы над Польшей и достойной ничьей с Францией парни Кумана в зрелищном поединке уступили Австрии и скатились аж на третью строчку в группе.

Забавно, что Румыния и Нидерланды набрали по четыре очка. Но одной сборной этого хватило для первенства в квартете, а другой – лишь для третьей позиции. Хотя на статусе фаворита это никак не сказывается, чистый выигрыш нидерландцев идёт за скромные 1.45.

Мне нравится ставка «обе забьют». Коэффициент 2.15 на этот исход считаю неоправданно высоким. Инициатива будет в руках и ногах Нидерландов – и в такой диспозиции у них хватает проблем в обороне. Парни Кумана пропустили от Польши после стандарта, а от Австрии и вовсе на любой вкус. Да и нули с Францией больше похожи на стечение обстоятельств.

У Румынии четыре гола по итогам группового этапа. Рэзван Марин и партнёры закинули «трёшку» Украине и поразили ворота Словакии. Даже с мощной Бельгией команда Йордэнеску вполне наиграла на гол – xG 0.93», — сказал Прокофьев.