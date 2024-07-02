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Австрия — Турция: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Австрия — Турция: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Австрия – Турция.

Ставка: обе забьют за 1.73.

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«Австрия – главная сенсация группового этапа. Команда Рангника выиграла группу D с Францией и Нидерландами. Сам результат более чем справедлив, футболисты прекрасно готовы физически, выглядят единым целым и слаженно прессингуют по всему полю.

Турция в свойственной ей манере выдала эмоциональные качели. Яркая победа над Грузией сменилась глупейшим автоголом и разгромными 0:3 от Португалии, но в конечном счёте Чалханоглу и партнёры одолели Чехию и, также как и сегодняшний соперник, набрали шесть очков.

Кажется, по коэффициентам Австрия переоценена. П1 в основное время идёт за 2.00, поэтому Х2 на Турцию за 1.80 выглядят интересно. Но меня смущает психологическая неустойчивость сборной Монтеллы. Логичнее взять всё те же «обе забьют» за 1.73.

На текущем Евро ставка на голы в обе стороны зашла в двух матчах каждой сборной. У Австрии это 3:2 с Нидерландами и 3:1 с Польшей, а у Турции – 3:1 с Грузией и 2:1 с Чехией. В двух прошлых очных встречах выбранный исход также срабатывал.

Большое количество голов – всегда плюс для игроков и минус для букмекеров. Ожидаю весёлый день на Евро, по итогам которого клиенты БК останутся довольны», — отметил Прокофьев.

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