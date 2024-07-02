Румыния — Нидерланды: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024

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Сборные Румынии и Нидерландов встретятся в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Игра пройдёт 2 июля в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», начало — в 19:00 мск.

Сборная Румынии с четырьмя очками стала лучшей в группе Е. Команда Нидерландов финишировала третьей в квартете D, набрав четыре очка.

Явным фаворитом считается сборная Нидерландов. Ставки на подопечных Рональда Кумана принимаются с коэффициентом 1.49.

Победа сборной Румынии идёт за 8.60, на ничью по итогам основного времени выставлен коэффициент 4.30.

Заключить пари на выход сборной Румынии в четвертьфинал предлагается за 4.80 (около 20% вероятности). Если в следующую стадию пробьются Нидерланды, сыграет коэффициент 1.22 (80%).

Самый вероятный счёт матча — 2:0 в пользу сборной Нидерландов (6.30). Ставки на победу Нидерландов 1:0 принимаются за 6.50.

На ничью 1:1 по итогам основного времени дают 7.80, на победу Нидерландов 2:1 — 8:50. Вероятность счёта 3:0 в пользу Нидерландов оценена в 9.00.