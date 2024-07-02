Австрия — Турция: эксперты предсказали точный счёт матча Евро-2024

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Сборные Австрии и Турции сыграют 2 июля в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча состоится в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», начало — в 22:00 мск.

Фаворитом противостояния считаются подопечные Ральфа Рангника. Заключить пари на победу сборной Австрии в основное время можно с коэффициентом 1.94.

На победу сборной Турции дают 5.00, ничья по итогам основного времени доступна за 3.32.

Ставки на проход сборной Австрии принимаются за 1.41. Если в четвертьфинал Евро-2024 пробьётся Турция, зайдёт коэффициент 3.00.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (6.00). На победу Австрии со счётом 1:0 выставлен коэффициент 6.80.

Победа австрийцев 2:0 идёт за 8.40, а на точный счёт 2:1 в пользу Австрии дают 8.70. Нулевая ничья оценивается в 9.90.