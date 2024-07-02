Коста-Рика — Парагвай: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Коста-Рика — Парагвай.

Ставка: обе забьют за 2.16.

Парагвай уже лишился даже теоретических шансов на выход в плей-офф, а Коста-Рике не удастся преодолеть огромную разницу по забитым и пропущенным мячам. Густаво Альфаро и Даниэль Гарнеро могут со спокойной душой экспериментировать, не обращая внимания на результат. Должна получиться смелая и интересная игра.

Под руководством Густаво Альфаро костариканцы провели 10 матчей, включая товарищеские, в которых одержали только четыре победы. Причём обыграли они явных аутсайдеров. Получится ли у костариканцев хотя бы забить парагвайцам?

У сборной Парагвая, несмотря на более интересный состав, дела обстоят хуже, чем у Коста-Рики. Красно-белые выиграли всего лишь 3 из 16 последних матчей, включая товарищеские, а также четыре раза сыграли вничью.

Во встречах с Колумбией (1:2) и Бразилией (1:4) местами парагвайцы смотрелись интересно и достаточно опасно. В обоих матчах здорово обострял 20-летний нападающий «Брайтона» Хулио Энсисо. В игре с «кофейщиками» он отметился забитым мячом.

Во встрече с Бразилией проснулся лидер сборной Мигель Альмирон. Относительно минувшего сезона полузащитник «Ньюкасла» заметно сбавил. В матче с Колумбией он выступил крайне невнятно, но в игре с жёлто-зелёными наблюдался проблеск его настоящих возможностей.

Что же до обороны Парагвая, то тут кромешная тьма. Защитники, в том числе выступающий за московское «Динамо» Фабиан Бальбуэна, не справляются со своими обязанностями. Поэтому предлагаем заключить пари на «обе забьют» за коэффициент 2.16. Терять сборным уже нечего, осторожничать нет никакого смысла.