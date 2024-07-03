Букмекеры оценили шансы Даниила Медведева выйти в третий круг Уимблдона

3 июля Александр Мюллер и Даниил Медведев сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало встречи — не ранее 13:00 мск.

Эксперты не сомневаются в победе россиянина, коэффициент на Даниила Медведева составляет 1.02. Это более 95% вероятности. На успех француза можно поставить в букмекерских конторах за 16.0 (около 5%).

Аналитики считают, что матч второго круга Уимблдона Александр Мюллер — Даниил Медведев не получится упорным: тотал больше 28.5 гейма идёт за 2.12, на тотал меньше 28.5 гейма дают 1.73.

Заключить пари на победу россиянина со счётом 3:0 по сетам можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Победа Медведева в четырёх партиях идёт за 3.80, а в пяти — за 10.0.

В матче первого круга Уимблдона Даниил в трёх сетах победил Александра Ковачевича.