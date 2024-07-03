«Динамо» — «Партизан»: прогноз на матч Братского кубка

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Братского кубка «Динамо» М — «Партизан».

Ставка: победа «Динамо» за 2.29.

Название турнир получил в честь тёплых отношений между клубами и их поклонниками. Впрочем, высокий накал соперничества и жажды победить при этом никто не отменял. Ждать, что команды будут показывать аккуратный футбол без борьбы и нарушений правил, определённо не стоит. Особенно от «Динамо».

Для Марцела Лички контрольные встречи не менее важны, чем официальные. Его подопечные проиграли только 2 из 15 товарищеских матчей. Ничьих при этом только две. В минувшем розыгрыше Братского кубка бело-голубые превзошли ЦСКА, хотя там нужно учитывать формат с начислением баллов за конкурсы.

Личка задействовал много молодёжи, совершенно не потеряв при этом в качестве футбола. Чешский специалист — большой мастер в управлении ресурсами и отличный стратег. До последнего его команда боролась за золотые медали чемпионата России сезона-2023/2024.

В предстоящем матче Марцел не может рассчитывать на четырёх легионеров, отправившихся в расположение национальных команд на Кубок Америки. Но у него есть возможность задействовать перешедшего в клуб на правах свободного агента Андрея Лунёва и известных бывших футболистов — Руслана Пименова, Дениса Колодина и Йована Танасевича.

«Партизан» — хорошая проверка на прочность для подопечных Марцела Лички. Это классно скомпонованная динамичная команда. Сезон-2023/2024 клуб из Белграда завершил на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии.

Заключить пари на то, что бело-голубые обыграют команду из Белграда, можно с коэффициентом 2.29. История очных встреч насчитывает всего три матча, в двух из которых москвичи победили. Другая игра проходила не в России и ознаменовалась ничейным результатом — 1:1. Своё поле и разница в уровне составов должны проявиться.