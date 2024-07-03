Англия — Швейцария: прогноз и котировки букмекеров на матч 1/4 финала Евро-2024

Сборные Англии и Швейцарии сыграют 6 июля в матче 1/4 финала Евро-2024. Встреча состоится в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена», начало — в 19:00 мск.

В 1/8 финала сборная Англии в дополнительных таймах сломила сопротивление Словакии (2:1 д. вр.), а команда Швейцарии оказалась сильнее Италии (2:0).

Фаворитом считаются подопечные Гарета Саутгейта. Ставки на победу сборной Англии в основное время принимаются с коэффициентом 2.25. Заключить пари на победу Швейцарии предлагают за 4.00, ничья после двух таймов идёт за 3.12.

Шансы на проход Англии в полуфинал выражены коэффициентом 1.60. Итоговый успех сборной Швейцарии доступен за 2.48.

Победа Англии с разницей в один мяч идёт за 3.70, а победа Швейцарии в один мяч — за 5.30.