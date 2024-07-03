Аргентина — Эквадор: прогноз и коэффициенты на четвертьфинал Кубка Америки

5 июля на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) состоится матч 1/4 финала Кубка Америки Аргентина — Эквадор. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

Букмекеры сходятся во мнении, что сборная Аргентины является явным фаворитом. Коэффициенты на её победу в основное время колеблются в районе 1.47, что приблизительно равно 67% вероятности. Поставить на выход аргентинцев в следующую стадию любым способом можно с коэффициентом 1.20 — 83%.

В сборную Эквадора аналитики верят куда меньше. Её победа в основное время сравнима с сенсацией и доступна в букмекерских линиях с коэффициентом 8.50, то есть с вероятностью в 11%. Отметим, что ничейный исход по итогам 90 минут и дополнительное время также маловероятно, коэффициент близится к 4.20 (22%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.60.