«Динамо» М — «Партизан»: прогноз «Чемпионата» на матч Братского кубка

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Динамо» М — «Партизан».

Ставка: победа «Динамо» за 2.29.

Для Марцела Лички контрольные встречи не менее важны, чем официальные. Его подопечные проиграли только 2 из 15 товарищеских матчей. Ничьих при этом только две. В минувшем розыгрыше Братского кубка бело-голубые сначала крупно победили, а затем разгромили ЦСКА (5:0 и 6:3).

Личка задействовал много молодёжи, совершенно не потеряв при этом в качестве футбола. Чешский специалист — большой мастер в управлении ресурсами и отличный стратег. До последнего его команда боролась за золотые медали чемпионата России сезона-2023/2024.

В предстоящем матче Марцел не может рассчитывать на четырёх легионеров, отправившихся в расположение национальных команд на Кубок Америки. Но у него есть возможность задействовать перешедшего в клуб на правах свободного агента Андрея Лунёва и известных бывших футболистов — Руслана Пименова, Дениса Колодина и Йована Танасевича.

«Партизан» — хорошая проверка на прочность для подопечных Марцела Лички. Это классно скомпонованная динамичная команда. Сезон-2023/2024 клуб из Белграда завершил на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Сербии. И это не предел его возможностей.

Недавно на должность главного тренера чёрно-белых вернулся Александар Станоевич. Впервые он возглавил «Партизан» в 36 лет, таким образом став самым молодым наставником в истории клуба. Вместе с ним команда достигла немалых успехов как на внутренней, так и на международной арене.

К предстоящему матчу чёрно-белые подходят с важной кадровой потерей. В лазарете пребывает капитан клуба из Белграда Светозар Маркович. У него травма колена. Защитник не был включён в заявку на недавнюю контрольную встречу, в которой «Партизан» уступил «Браво» (1:2).

У «Динамо» настрой посерьёзнее, чем у «Партизана». Марцел Личка не позволит подопечным расстроить родных болельщиков. Братский кубок — стихия чешского наставника. Клуб из Белграда ослаблен важной кадровой потерей. Да и возвращение Станоевича вряд ли окажет моментальный эффект. Первые шаги в сторону прогресса будут сделаны, но не более.