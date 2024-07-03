Александр Мюллер — Даниил Медведев: прогноз «Чемпионата» на матч второго круга Уимблдона

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Уимблдона Александр Мюллер — Даниил Медведев.

Ставка: победа Даниила Медведева со счётом 3:0 за 1.52.

Александр Мюллер на предыдущей стадии турнира в трёх сетах обыграл соотечественника — Юго Гастона. Нельзя сказать, что победа далась 27-летнему теннисисту легко. Дважды дело дошло до тай-брейка. Не вырви он на волевых качествах вторую партию, встреча могла принять совершенной иной оборот.

На траве Александр выступает очень редко. Что в прошлом сезоне, что в текущем, перед Уимблдоном он не провёл ни одного матча на данном покрытии. Куда комфортнее француз чувствует себя на грунте. На нём теннисист выиграл два «челленджера». Больше титулов в его коллекции пока нет.

Изобилия трофеев в карьере Мюллера не предвидится. Он не обладает выдающейся техникой, сверхмощной точной подачей и высокой скоростью принятия решений. Александр — теннисист средней руки, умеющий проявить характер и силу воли. Стабильно показывать игру элитного уровня он неспособен.

Для Медведева сезон складывается пока что провально. Он не выиграл ещё ни одного трофея, хотя был близок к этому. Россиянин досадно в пяти сетах проиграл Яннику Синнеру в финале Australian Open, а также уступил Карлосу Алькарасу в решающей встрече Индиан-Уэллса.

От Медведева можно и даже нужно ждать победы на Уимблдоне. Трава — отлично подходящее ему покрытие. Для успеха Даниилу необходимо обрести максимальную уверенность и набрать форму по ходу Открытого чемпионата Великобритании. Небольшая заявка на успех уже сделана.

В матче первого круга Уимблдона Даниил уверенно победил Александра Ковачевича, сделав 16 эйсов. Россиянин нащупал свою фирменную мощную подачу, что уже — полдела. Корректировки претерпела и его игра на приёме. Она стала ближе к линии, разнообразнее и эффективнее.

В прошлом сезоне россиянин добрался до полуфинала Открытого чемпионата Великобритании. Он пообещал, что в текущем розыгрыше турнира постарается выступить лучше и пройти до самого конца. Ставка на победу россиянина со счётом 3:0 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.