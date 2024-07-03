Эксперты назвали фаворита Евро-2024 перед матчами 1/4 финала

Вчера, 2 июля, на Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. Теперь команды получат два дня отдыха, а затем начнутся четвертьфиналы. Букмекеры назвали фаворитов турнира перед стартом матчей 1/4 финала.

По оценкам аналитиков, больше всего шансов победить у сборной Англии, поставить на неё можно с коэффициентом 4.50. Англичане чудом спаслись в игре со Словакией (2:1), забив на пятой добавленной минуте и дожав соперника в овертайме. В 1/4 финала команда Гарета Саутгейта сразится со Швейцарией (коэффициент 15.00), которая, в свою очередь, лишила шансов защитить титул сборную Италии (2:0).

Шансы Испании оценили в 5.00. «Красная фурия» в 1/8 финала разгромила Грузию (4:1) и остаётся единственной командой, которая выиграла все матчи. Теперь испанцам предстоит матч с хозяевами турнира. Германия в 1/8 финала прошла Данию (2:0), шансы подопечных Юлиана Нагельсмана оценили в 5.60.

На сборную Франции можно сделать ставку за 5.50. Французы в скучном матче с помощью рикошета одолели Бельгию (1:0) и теперь встретятся с Португалией. Эта команда лишь в серии пенальти прошла Словению. Шансы Криштиану Роналду и компании оценили котировкой 9.00.

На сборную Нидерландов предлагают коэффициент 8.50. Голландцы в первом раунде плей-офф обыграли Румынию (3:0). Теперь команде Рональда Кумана предстоит игра против Турции. Эта команда смогла выбить из борьбы Австрию (2:1). Турков считают главными аутсайдерами, на их чемпионство можно поставить за 30.00.

Матчи 1/4 финала стартуют 5 июля.