Евро-2024: кто с кем сыграет в 1/4 финала, расписание матчей

Вчера, 2 июля, на Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. Теперь команды получат два дня отдыха, а затем начнутся четвертьфиналы.

Расписание матчей 1/4 финала выглядит следующим образом:

5 июля, 19:00 мск Германия — Испания;

5 июля, 22:00 мск Португалия — Франция;

6 июля, 19:00 мск Англия – Швейцария;

6 июля, 22:00 мск Нидерланды – Турция.

По оценкам аналитиков, больше всего шансов победить у сборной Англии, поставить на неё можно с коэффициентом 4.50. Англичане чудом спаслись в игре со Словакией (2:1), забив на пятой добавленной минуте и дожав соперника в овертайме.

Шансы Испании оценили в 5.00. «Красная фурия» в 1/8 финала разгромила Грузию (4:1) и остаётся единственной командой, которая выиграла все матчи. Теперь испанцам предстоит матч с хозяевами турнира. Германия в 1/8 финала прошла Данию (2:0), шансы подопечных Юлиана Нагельсмана оценили в 5.60.

На сборную Франции можно сделать ставку за 5.50. Французы в скучном матче с помощью рикошета одолели Бельгию (1:0) и теперь встретятся с Португалией. Эта команда лишь в серии пенальти прошла Словению. Шансы Криштиану Роналду и компании оценили котировкой 9.00.