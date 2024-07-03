Эксперты назвали шансы Криштиану Роналду забить на Евро-2024
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На Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. Одним из четвертьфиналистов стала сборная Португалии, в составе которой по-прежнему выступает Криштиану Роналду. После четырёх игр на турнире у звёздного нападающего нет голов. Шикарная возможность была у Роналду в овертайм матча со Словенией, но Криштиану не забил с пенальти — Ян Облак отразил его удар. После этого форвард не сдержал слёз.
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Роналду забить хотя бы один гол на турнире. Сделать ставку на то, что португалец всё же сможет отличиться, можно с коэффициентом 2.00. На то, что Криштиану так и не забьёт на своём шестом чемпионате Европы, можно поставить за 1.72.
В 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Игра пройдёт 5 июля и начнётся в 22:00 мск.
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