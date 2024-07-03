Эксперты назвали шансы Криштиану Роналду забить на Евро-2024

На Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. Одним из четвертьфиналистов стала сборная Португалии, в составе которой по-прежнему выступает Криштиану Роналду. После четырёх игр на турнире у звёздного нападающего нет голов. Шикарная возможность была у Роналду в овертайм матча со Словенией, но Криштиану не забил с пенальти — Ян Облак отразил его удар. После этого форвард не сдержал слёз.

Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Роналду забить хотя бы один гол на турнире. Сделать ставку на то, что португалец всё же сможет отличиться, можно с коэффициентом 2.00. На то, что Криштиану так и не забьёт на своём шестом чемпионате Европы, можно поставить за 1.72.

В 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Игра пройдёт 5 июля и начнётся в 22:00 мск.