Эксперты назвали фаворита Кубка Америки перед стартом 1/4 финала

В ночь со 2 на 3 июля мск на проходящем в США Копа Америка — 2024 завершились матчи группового этапа. Теперь командам предстоят четвертьфиналы. Сетка турнира выглядит следующим образом:

Аргентина — Эквадор;

Венесуэла — Канада;

Уругвай — Бразилия;

Колумбия — Панама.

В полуфиналах турнира встретятся между собой победители первой и второй пар 1/4 финала, а также победители третьей и четвёртой пар.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира действующих чемпионов мира — сборную Аргентины. Поставить на Лионеля Месси и компанию можно за 2.20.

Дальше в списке претендентов идут Бразилия и Уругвай, которые сыграют между собой уже в 1/4 финала. Шансы Бразилии оценили в 4.00, а на Уругвай можно поставить за 6.50. Замыкает четвёрку главных фаворитов сборная Колумбии, на её победу можно поставить с коэффициентом 7.00.

Шансы отставшихся четвертьфиналистов оцениваются низко. Поставить на Венесуэлу можно за 25.00, а вероятность успеха Эквадора оценили в 28.00. Сделать ставку на сборную Канады предлагают за 40.0, а на сборную Панамы — за 100.00.