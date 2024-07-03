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Эксперты назвали фаворита Кубка Америки перед стартом 1/4 финала

Эксперты назвали фаворита Кубка Америки перед стартом 1/4 финала
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В ночь со 2 на 3 июля мск на проходящем в США Копа Америка — 2024 завершились матчи группового этапа. Теперь командам предстоят четвертьфиналы. Сетка турнира выглядит следующим образом:

  • Аргентина — Эквадор;
  • Венесуэла — Канада;
  • Уругвай — Бразилия;
  • Колумбия — Панама.

В полуфиналах турнира встретятся между собой победители первой и второй пар 1/4 финала, а также победители третьей и четвёртой пар.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира действующих чемпионов мира — сборную Аргентины. Поставить на Лионеля Месси и компанию можно за 2.20.

Дальше в списке претендентов идут Бразилия и Уругвай, которые сыграют между собой уже в 1/4 финала. Шансы Бразилии оценили в 4.00, а на Уругвай можно поставить за 6.50. Замыкает четвёрку главных фаворитов сборная Колумбии, на её победу можно поставить с коэффициентом 7.00.

Шансы отставшихся четвертьфиналистов оцениваются низко. Поставить на Венесуэлу можно за 25.00, а вероятность успеха Эквадора оценили в 28.00. Сделать ставку на сборную Канады предлагают за 40.0, а на сборную Панамы — за 100.00.

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