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Букмекеры назвали шансы претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2024

Букмекеры назвали шансы претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2024
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Вчера на Евро-2024 завершились матчи 1/8 финала. Перед четвертьфиналами аналитики назвали шансы игроков выиграть звание лучшего бомбардира турнира.

По оценке аналитиков, главный фаворит — голландец Коди Гакпо, который забил три мяча. Поставить на его победу можно за 5.50. Его первый конкурент — лидер сборной Англии Гарри Кейн, который отличился дважды. Шансы Кейна оценили в 6.50. Замыкает тройку претендентов Джамал Мусиала из сборной Германии, на его счету три забитых мяча.

Шансы Килиана Мбаппе и Кая Хаверца оценили в 12.00. Француз пока забил только один мяч, на счету немца два гола. За 15.00 можно сделать ставку на англичанина Джуда Беллингема или голландца Дониэлла Малена, оба отличились дважды. На джокера сборной Германии Николаса Фюллькруга, у которого также два мяча, предлагают котировку 20.00.

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