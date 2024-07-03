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Букмекеры назвали претендентов на звание лучшего вратаря Евро-2024

Букмекеры назвали претендентов на звание лучшего вратаря Евро-2024
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Вчера, 2 июля, на Евро-2024 завершилась стадия 1/8 финала. Букмекеры обновили коэффициенты на звание лучшего вратаря турнира.

Аналитики считают главным фаворитом португальца Диогу Кошту. На него можно поставить с коэффициентом 4.00. Кошта спас команду в овертайме после выхода один на один словенца Беньямина Шешко, а затем отбил все три послематчевых пенальти.

За 6.50 можно поставить на целую группу вратарей. Таким коэффициентом оценили шансы француза Мика Меньяна, немца Мануэля Нойера, испанца Уная Симона. Немного ниже вероятность победы англичанина Джордана Пикфорда, на него можно сделать ставку с коэффициентом 7.00.

На Яна Зоммера из сборной Швейцарии принимают ставки с котировкой 11.00. Поставить на Барта Вербрюггена из Нидерландов или турка Мерта Гюнока можно за 12.00.

Матчи 1/4 финала стартуют 5 июля.

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