Португалия — Франция: кто фаворит матча 1/4 финала, дата игры Евро-2024

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Сборные Португалии и Франции встретятся 5 июля в четвертьфинальном матче Евро-2024. Игра состоится в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион», команды выйдут на поле в 22:00 мск.

В 1/8 финала турнира сборная Франции оказалась сильнее Бельгии (1:0), а команда Португалии в серии послематчевых пенальти сломила сопротивление Словении (0:0, 3:0 пен.).

Букмекеры склоняются к успеху подопечных Дидье Дешама. Ставки на победу сборной Франции в основное время принимаются с коэффициентом 2.43. Шансы сборной Португалии оценены в 3.55. На ничью после двух таймов можно поставить за 3.15.

Проход французов в полуфинал Евро-2024 идёт за 1.70. Если в следующую стадию пробьётся Португалия, сыграет коэффициент 2.25.

На тотал больше 2.5 мяча выставлен коэффициент 2.57, на тотал меньше 2.5 мяча — 1.58.