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Испания — Германия: прогноз на четвертьфинал Евро-2024

Испания — Германия: прогноз на четвертьфинал Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.75.

Многие эксперты и даже некоторые футболисты нарекли предстоящий матч Испании и Германии ранним финалом чемпионата Европы. Строго говоря, спорить с этим трудно. Обе сборные были хороши во время группового этапа, да и первый раунд плей-офф провели достойно. Пожалуй, идеальные кандидаты на звание финалистов турнира среди всех.

Испанцы без потерь прошли «группу смерти» с Хорватией, Италией и Албанией, а в 1/8 финала по делу выписали 4:1 Грузии. К слову, единственный гол, который был пропущен за весь этот период, записан как автогол Робена Ле Нормана — испанского защитника. Ни хорваты, ни итальянцы, ни албанцы пробить оборону не сумели.

Впрочем, атаковать «Красная фурия» тоже умеет. За четыре матча она забила девять мячей, а Фабиан Руис отстаёт от лидирующего в гонке бомбардиров Джамала Мусиалы из Германии всего на один гол. Всё это в сумме с внушительными статистическими показателями убеждает ожидать гол с испанской стороны.

Немцы едва ли останутся в стороне, учитывая их достижения в атаке. А именно 10 забитых мячей за четыре матча. Половина из них, правда, пришлась на сборную Шотландии. И всё же подопечные Юлиана Нагельсмана показали, что умеют наказывать соперника за ошибки. А если надо — то могут и вынудить ошибиться.

В качестве ставки привлекательно выглядит «обе забьют». Обе команды хороши и разнообразны в атаке, но дают возможности сопернику в обороне.

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