Испания — Германия: назван фаворит матча 1/4 финала Евро-2024

Сборные Испании и Германии сыграют 5 июля в четвертьфинальном матче Евро-2024. Встреча состоится в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В первом раунде плей-офф сборная Германии сломила сопротивление Дании (2:0), а команда Испании разгромила Грузию (4:1).

Эксперты склоняются к успеху подопечных Луиса де ла Фуэнте. Заключить пари на победу сборной Испании в основное время предлагают за 2.75, тогда как шансы команды Германии оценены в 2.90. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.30.

Проход сборной Испании в полуфинал оценён в 1.88. Если в следующую стадию пробьётся Германия, сыграет коэффициент 2.00.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.75. На победу Испании всухую дают 4.90, а на победу Германии всухую — 5.10.