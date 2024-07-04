ЦСКА — ОФК: прогноз и коэффициенты на матч Братского кубка

4 июля в Москве состоится матч Братского кубка ЦСКА — ОФК из Белграда. Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение российскому клубу: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1280 рублей.

Победа клуба из Сербии оценена экспертами в 7.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 7700 рублей. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — ОФК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.85. Если хотя бы одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 1.85.