Португалия — Франция: прогноз на четвертьфинал Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвертьфинал Евро-2024 Португалия — Франция, который состоится 5 июля.

Ставка: тотал меньше 2 гола за 1.96.

Удивительная сборная Франции умудрилась просочиться в четвертьфинал Евро-2024, не забив ни одного мяча с игры. На групповом этапе Австрию обыграли благодаря автоголу, Нидерландам не забили, а ничью с Польшей скатали благодаря пенальти Килиана Мбаппе. Даже в 1/8 финала с Бельгией помог роковой рикошет!

Сборная Португалии же начала за здравие, а закончила нулевой ничьей со Словенией и победой по пенальти. Причём у португальцев и лично у Криштиану Роналду было всё, чтобы быть сверхрезультативными. КриРо, например, не забил с пенальти на 105-й минуте дополнительного времени матча со словенцами. Короче, разочаровали.

Логично будет не ждать много голов от этих грандов с большой буквы и в предстоящей очной встрече. А история противостояний в этом поможет. В пяти из семи последних случаев соперники на двоих забивали не больше одного мяча. Лишь на прошлом Евро сподобились аж на четыре штуки, но тогда была совсем другая история.