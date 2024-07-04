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Португалия — Франция: прогноз на четвертьфинал Евро-2024

Португалия — Франция: прогноз на четвертьфинал Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвертьфинал Евро-2024 Португалия — Франция, который состоится 5 июля.

Ставка: тотал меньше 2 гола за 1.96.

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Удивительная сборная Франции умудрилась просочиться в четвертьфинал Евро-2024, не забив ни одного мяча с игры. На групповом этапе Австрию обыграли благодаря автоголу, Нидерландам не забили, а ничью с Польшей скатали благодаря пенальти Килиана Мбаппе. Даже в 1/8 финала с Бельгией помог роковой рикошет!

Сборная Португалии же начала за здравие, а закончила нулевой ничьей со Словенией и победой по пенальти. Причём у португальцев и лично у Криштиану Роналду было всё, чтобы быть сверхрезультативными. КриРо, например, не забил с пенальти на 105-й минуте дополнительного времени матча со словенцами. Короче, разочаровали.

Логично будет не ждать много голов от этих грандов с большой буквы и в предстоящей очной встрече. А история противостояний в этом поможет. В пяти из семи последних случаев соперники на двоих забивали не больше одного мяча. Лишь на прошлом Евро сподобились аж на четыре штуки, но тогда была совсем другая история.

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