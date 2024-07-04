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Англия — Швейцария: прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024

Англия — Швейцария: прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвертьфинал Евро-2024 Англия — Швейцария, который состоится 6 июля.

Ставка: Швейцария не проиграет по ударам в створ в матче с Англией за 1.83.

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Наш прогноз основывается на поразительном умении сборной Англии редко доводить дело до удара, но при этом добиваться результата. На групповом этапе англичане наиграли на ничью со сборной Дании (1:1), хотя нанесли почти в два раза меньше ударов в створ (4 против 7).

Кроме того, в 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта сумели отыграться, а затем в дополнительное время — вырвать победу у Словакии. Как вы уже понимаете, тоже допустив больше точных ударов в свою сторону. На контрасте с этим сборная Швейцарии уже зарекомендовала себя крепким орешком.

Во-первых, и Францию на прошлом Евро выбивала в плей-офф, и чуть не обыграла Германию на групповом этапе текущего. Важно отметить, что швейцарцы прекрасно понимают свой уровень и разбазаривать появляющиеся моменты, особенно в играх с грандами, просто не могут.

Отсюда равенство по ударам в створ в матче с немцами и победа по данному показателю в игре с итальянцами. В качестве ставки в таком случае заманчиво смотрится Х2 по ударам в створ. Едва ли оба тренерских штаба станут менять свою рабочую футбольную модель, которая приносит результат.

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