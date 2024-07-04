Англия — Швейцария: прогноз на матч 1/4 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на четвертьфинал Евро-2024 Англия — Швейцария, который состоится 6 июля.

Ставка: Швейцария не проиграет по ударам в створ в матче с Англией за 1.83.

Наш прогноз основывается на поразительном умении сборной Англии редко доводить дело до удара, но при этом добиваться результата. На групповом этапе англичане наиграли на ничью со сборной Дании (1:1), хотя нанесли почти в два раза меньше ударов в створ (4 против 7).

Кроме того, в 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта сумели отыграться, а затем в дополнительное время — вырвать победу у Словакии. Как вы уже понимаете, тоже допустив больше точных ударов в свою сторону. На контрасте с этим сборная Швейцарии уже зарекомендовала себя крепким орешком.

Во-первых, и Францию на прошлом Евро выбивала в плей-офф, и чуть не обыграла Германию на групповом этапе текущего. Важно отметить, что швейцарцы прекрасно понимают свой уровень и разбазаривать появляющиеся моменты, особенно в играх с грандами, просто не могут.

Отсюда равенство по ударам в створ в матче с немцами и победа по данному показателю в игре с итальянцами. В качестве ставки в таком случае заманчиво смотрится Х2 по ударам в створ. Едва ли оба тренерских штаба станут менять свою рабочую футбольную модель, которая приносит результат.