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Уругвай — Бразилия: прогноз на четвертьфинал Кубка Америки

Уругвай — Бразилия: прогноз на четвертьфинал Кубка Америки
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на четвертьфинал Кубка Америки Уругвай — Бразилия, который состоится 7 июля.

Ставка: Уругвай пройдёт в полуфинал за 1.98.

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У бразильцев очевидные проблемы с «автобусами», взламывать глубокую оборону им очень сложно. Но Уругвай так играть не будет. С другой стороны, Бразилии в этом матче придётся играть без главной звезды. Винисиус схлопотал сверхлимитную жёлтую карточку в игре с Колумбией за неспортивное поведение.

Игра Уругвая Марсело Бьелсы производит впечатление. Три матча — три победы, высочайшая интенсивность — такой футбол болельщикам нравится. Уругвай выглядит куда более организованной сборной в сравнении с Бразилией. Единственная проблема — порой уругвайцы не выдерживают свой темп. И эти минуты, когда надо отдышаться, становятся проблемой. На групповом этапе справиться с этим удалось, но Бразилия — совсем другой уровень.

И тем не менее Уругвай выглядит куда более цельно, поставить на его проход в полуфинал за 1.98 очень заманчиво. Можно присмотреться и к ставке на чемпионство за 6.50. Но пока же поверим в подопечных Бьелсы в игре с Бразилией.

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