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Колумбия — Панама: прогноз на четвертьфинал Кубка Америки

Колумбия — Панама: прогноз на четвертьфинал Кубка Америки
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Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на четвертьфинал Кубка Америки Колумбия — Панама, который состоится 7 июля.

Ставка: победа Колумбии + тотал больше 2.5 гола за 2.07.

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Сборная Колумбии спутала все карты экспертам, выиграв свою группу. Победы над Коста-Рикой и Парагваем и ничья с Бразилией — гроссмейстерский результат. Прервалась победная серия из 10 матчей, но это не беда, ведь беспроигрышная серия насчитывает уже 26 игр.

И по всему она должна продлиться! Ведь в четвертьфинале колумбийцы получили в награду скромную Панаму. Поставить на выход Колумбии в полуфинал можно с коэффициентом 1.13, а общая победа оценивается в 7.50.

Панама — главная сенсация турнира, команда вышла в плей-офф, опередив хозяев — сборную США. Конечно, помогло раннее удаление у американцев в очной встрече. Хотя поначалу панамцы даже не знали, что с этим делать, первым номером этой команде играть непривычно. Но в конце концов победы они достигли, а обыграть немотивированную Боливию в 3-м туре было делом техники. С Уругваем тоже получилось пободаться, даже забить, но класс всё же сказался. Шансы панамцев на полуфинал оценили коэффициентом 6.00, а чемпионство идёт за 100.00.

Уровень команд здесь слишком разный. Вполне возможно, мы увидим достаточно весёлый футбол, в котором победит Колумбия. Поставить на её победу и ТБ 2.5 гола можно за 2.07.

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