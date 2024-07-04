Аргентина — Эквадор: прогноз на четвертьфинал Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на четвертьфинал Кубка Америки Аргентина — Эквадор, который состоится 5 июля.

Ставка: победа Аргентины всухую за 1.93.

Сборная Аргентины — главный фаворит Кубка Америки — 2024. Сделать ставку на действующих чемпионов мира можно с коэффициентом 2.20. Пока команда Лионеля Скалони движется по турниру как бездушная и сминающая всё на своём пути машина. В группе аргентинцы переиграли Канаду (2:0), Чили (1:0) и Перу (2:0). Да, не самые сильные соперники, которые переживают не лучшие времена, но три победы без пропущенных мячей — показатель. Шансы на проход в полуфинал букмекеры отобразили котировкой 1.17.

Сможет ли что-то противопоставить сборная Эквадора? Скорее всего, нет. Да, у эквадорцев неплохая сыгранная команда, но ничего особенного в ней нет. На старте турнира эквадорцам не повезло: удаление Эннера Валенсии сломало весь план на игру с Венесуэлой. Отбиться не получилось. Дальше последовали победа над Ямайкой (3:1) и ничья с Мексикой (0:0), которая эквадорцев вполне устроила.

Выделить в этой сборной можно 17-летнего таланта Кендри Паэса, который принадлежит «Челси». Он уже успел отличиться на Копе. Но веры в четвертьфинале в него и его товарищей нет. Шансы Эквадора выиграть Кубок Америки оценили коэффициентом 28.00, а на проход в полуфинал дают 5.10.

Вряд ли здесь будет какая-то феерия. Эквадор будет отбиваться, но не устоит под натиском Месси и компании. При этом велика вероятность, что Аргентина снова не пропустит. Коэффициент на её сухую победу — 1.93.