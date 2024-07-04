ЦСКА — ОФК: прогноз «Чемпионата» на матч Братского кубка

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Братского кубка ЦСКА — ОФК.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за коэффициент 1.86.

Армейцы сохранили основной костяк, избавились от нескольких ненужных футболистов, приобрели Рифата Жемалетдинова, Артёма Шуманского и Данила Кругового. Ещё много игроков вернулись из аренды, и пока что клуб не торопится с ними расставаться. Некоторые по ходу минувшего сезона показали, чего на самом деле стоят.

Болельщики ждали большего от нового сезона, но последовало увольнение Владимира Федотова. Новым главным тренером команды стал Марко Николич, хорошо знакомый с российским футболом. Ранее ему доводилось руководить «Локомотивом», который в те времена переживал непростые времена. В его тренерский штаб также вошёл Алексей Березуцкий.

Пока что всё идёт неплохо. В недавнем товарищеском матче красно-синие обыграли «Шинник» (2:1). Николич использовал 12 замен. Сербский тренер полностью поменял основу, но практически не потерял при этом в качестве. У молодёжи, новичков и вернувшихся из аренды футболистов хороший потенциал.

ОФК по уровню сопоставим «Шиннику». В прошлом сезоне он выступал во втором по значимости дивизионе Сербии. «Романтики» заняли первое место в турнирной таблице и получили путёвку в элитный дивизион страны впервые за без малого 10 лет.

Летом ОФК претерпел не столь позитивные перемены, как ЦСКА. Он лишился ряда важных футболистов. Срок арендного соглашения с ними истёк. «Романтики» взяли у «Црвены Звезды» в аренду небольшую новую партию перспективной молодёжи, но на её развитие уйдёт время.

На данном этапе ОФК и близко не видится конкурентом для ЦСКА. История очных встреч насчитывает всего один товарищеский матч, который армейцы выиграли с разгромным счётом — 4:0. В этот раз у них вряд ли возникнут более серьёзные проблемы, чем тогда.